В Італії померла громадянка України Ганна Артим, яка вирушила в західну Європу з Тернопільської області на заробітки.

Про трагічну звістку в Facebook повідомила подруга українки Алла Кисіль. За її даними, Анна Артим померла 30 грудня, пише Апостроф.

При цьому причини смерті вона називати не стала. Відомо лише те, що Артим родом з села Чертків в Тернопільській області, а на роботу влаштувалася в Наполі.

Церемонія прощання з громадянкою України пройшла в наполійской лікарні Santa Maria di Loreto Nuovo.

У посольстві України в Італії коментарів з даного приводу поки не давали.