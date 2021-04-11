Понад тиждень люди з різних куточків світу молилися за здоров’я заробітчанки з Тернопільщини, яка постраждала в ДТП в Італії.

Марія Похудай весь цей час лежала в комі в італійській клініці. Однак медикам так і не вдалося стабілізувати її стан, повідомляє 0352.ua.

71-річна постраждала зі Збаража померла 9 квітня. Про це у соцмережі Фейсбуці повідомила її внучка.

Нагадаємо, під колеса автомобіля жінка потрапила під час того, як їхала на велосипеді до магазину. Аварія сталася 30 березня у місті Казаджове, що за 27 км від Неаполя. Про нещастя із землячкою повідомив у фейсбуці священник Ігор Данильчук, який служить у провінції Казерта, де сталася ДТП.

За словами отця, жінку доставили до місцевої лікарні, вона у критичному стані. Травмована впала в кому, лежить у реанімації. Спершу жінка перебувала у медзакладі як невідома, її ім’я та прізвище намагалися з’ясувати через соцмережу. Згодом зголосилися її подруги, які допомогли встановити особу. Постраждала у ДТП – 71-річна Марія Похудай зі Збаража нажаль померла.