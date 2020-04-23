Уже два тижні рідні та друзі розшукують Михайла Зеленюка з села Надріччя Теребовлянського району.

21 лютого 39-річний чоловік, батько трьох дітей поїхав на заробітки до Італії. Працював та тимчасово проживав у Римі. Саме там його востаннє бачили ще 8 квітня. З того часу зв’язок з Михайлом повністю обірвався, чоловік безслідно зник. Встановити його місцезнаходження не можуть вже два тижні, пишуть Тернополяни.

Сестра зниклого Ольга Николюк каже, її брат поїхав на роботу сам. Пробув в Італії трохи більше місяця.

– Він зник за дуже туманних обставин, нам невідомо абсолютно нічого. Вся родина хвилюється за Михайла, у нього на Тернопільщині залишилося троє дітей. Ми хочемо знати, де він, чи живий. Ця невідомість просто з’їдає нас всіх зсередини, – зазначає Ольга Николюк.

Усіх, хто знає щось про місце перебування Михайла, рідні просять телефонувати за номерами:

0980878340 – сестра Ольга

0969316636 – батько Михайло