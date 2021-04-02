30 березня в страшній аварії в Італії постраждала наша землячка із міста Збараж: в місті Казаджове Марія Похудай отримала серйозні ушкодження, потрапивши в ДТП за участю автомобіля.

Як інформує “Реально“, жінку, яка їхала на велосипеді, збив автомобіль. На даний час нею вже опікується українське консульство.



“30 березня 2021 машина збила нашу українку, яка їхала на фіолетовому велосипеді. 19:43 – її доставили на “Pronto soccorso” м.Казерти. 23:34 – Її положили в реанімацію міста Nocera Inferiore. Сьогодні вранці якась жіночка українка була на швидкій і повідомила про все як сталося”,- йдеться у повідомленні отця Ігор Данильчука.



За словами отця він розмовляв з Commandante della Polizia municipale di Casagiove. Він підтвердив, що наша українська жінка була збита машиною. Водій надав усю потрібну допомогу. Тест на алкоголь був негативний. Усі деталі аварії є записані в протоколах.



До отця телефонував онук потерпілої і виявили бажання приїхати в Італію. Наразі ця справа перебуває на контролі Генерального консульства м.Неаполя, яке надало україномовного адвоката та усю необхідну підтримку для приїзду рідних.