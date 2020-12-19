Поштову марку на честь українського живописця, учасника рейтингу 100 геніїв сучасності від британської газети The Daily Telegraph Івана Марчука видали в Іспанії.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, марку видано з нагоди першої виставки митця в Іспанії, яка відкрилася в листопаді цього року й триватиме по січень 2021 року.

На виставці, яка проходить у мадридському Музеї авангардного мистецтва La Neomudéjar, представлена найбільша за кількістю робіт експозиція Маестро за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, персональна виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука урочисто відкрилася 5 листопада за участі представників міської влади, культурних кіл, ЗМІ Іспанії, української громади Мадридського регіону та посольства України.

В рамках експозиції представлено 184 картини художника.

«Ця виставка єднає життєву траєкторію генія. Його творчість містить в собі вимоги до техніки, яка точно поєднує авангардні традиції 20 століття з абстракцією, що базується на його створенні аж до 21 століття», – йдеться в дописі на Фейсбук-сторінці музею La Neomudéjar.

Марчук має намір продовжити їх демонстрацію в інших містах Іспанії та країн Європи з метою ознайомлення зарубіжних шанувальників живопису з найкращими зразками сучасного українського образотворчого мистецтва.

Як повідомлялося, до 80-річчя від дня народження Івана Марчука Укрпошта видала поштовий конверт і марку із зображенням картини «Скажи мені правду». 12 травня 2016 р. у присутності митця на Головпоштамті у Києві відбулося урочисте погашення марки.