На Тернопільщині реалізовують пілотний проект з реформування інтернатів. Відтак протягом року кількість дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду, зменшилася наполовину.

Завдяки проекту деінституалізації діти отримують сімейне виховання. Наразі найбільш поширені патронатні та прийомні сім’ї.

«На початковому етапі ми розробили план трансформації, який передбачав розвиток нових послуг. А їх неможливо реалізувати на базі даної інфраструктури. Ми обговорили можливість надання нових послуг на базі обласного будинку дитини. В Україні немає усталеної моделі трансформації інтернатних закладів. Саме у Тернопільській області напрацьовується той позитивний досвід, який згодом буде поширено по всій країні», – пояснює керівник проекту з реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей Володимир Кузьмінський.

Наступним етапом проекту стане створення на базі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини Центру реабілітації та розвитку дитини, який надаватиме широкий спектр послуг для сімей і дітей з порушенням розвитку та інвалідністю. Під час реорганізації установа продовжуватиме надавати впроваджені реабілітаційні послуги.