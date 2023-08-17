Патрульна поліція розшукує водія автомобіля KIA, який здійснив наїзд на припаркований автомобіль Peugeot, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку.

ДТП сталося 30 липня на проспекті Злуки, біля будинку №57. Державний номерний знак автомобіля винуватця – ВО 7448 АІ.

“Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місце знаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

Дякуємо всім небайдужим, хто допоможе розшукати правопорушника”.