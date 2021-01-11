До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від працівника місцевої установи виконання покарань про те, що в посилці, адресованій одному із засуджених, виявлено підозрілу речовину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, подрібнена речовина білого кольору була ретельно запакована в рулон туалетного паперу. Отримувачем посилки мав бути засуджений за крадіжки житель Тернополя. Чоловік зізнався, що це дійсно синтетичний наркотичний препарат і посилку він собі спорядив сам, перебуваючи ще на волі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Речовину вилучено та направлено на експертизу.