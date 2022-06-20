Спробу передати наркотики засудженому задокументували поліцейські Чорткiвського районного відділу поліції . Наркотики знайшли у засобах гігієни, які намагалися передати до установи виконання покарань.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, яка надійшла одному ув’язнених, в кульковому дезодоранті-антиперспіранті виявили пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Знайдене поліцейські вилучили для проведення необхідної експертизи.

За фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 307 ККУ.