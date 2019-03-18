Кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 ККУ слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо 45-річного засудженого, який відбуває покарання в Копичинецькій виправній колонії.

Як повідомляють у поліції, під час обшуку підсобного приміщення, яким користувався в’язень, було виявлено пакет із вмістом речовини рослинного походження. Повідомлення про виявлення наркотичної речовини до поліцейських надійшло від чергового виправного закладу.

З’ясувалося, під час позапланового проведення обшуку робочого місця 45-річного засудженого охоронці виявили пакет з речовиною рослинного походження, ймовірно канабісом. Сам зловмисник, який з дня на день очікував звільнення, пояснив, що наркотичну речовину він забрав з автозаправної станції, оскільки мав вільний вихід в місто. Зробив це на прохання іншого засудженого і йому мав передати. Той, кому начебто була призначена посилка з наркотою, не став нічого заперечувати.

Поліцейські наразі встановлюють обставини злочину.