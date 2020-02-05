Патріотичний урок провів у Тернополі політичний в’язень Кремля Володимир Балух.

Він зустрівся зі школярами Української гімназії імені Івана Франка, розповів про переслідування окупаційною владою та власну боротьбу проти насадження «руского мира» у Криму та на Східній Україні.

Володимир Балух – український громадський активіст, політичний в’язень путінського режиму, родом з Криму. Після 2014 року він залишився громадянином України, відмовившись отримувати російський паспорт. У вересні в межах великого обміну полоненими між Україною та Росією він повернувся додому. Володимир донині переслідується окупаційною владою Криму. «Країна змінилася, стала зовсім іншою. За роки війни у свідомості багатьох людей відбулися значні зміни. Побільшало української мови, навіть на Східній Україні, а Західна все більше тішить патріотизмом, добротою, готовністю допомагати і боротися за країну. Молодь по особливому надихає. З таким поколінням буде Україна», – наголосив Володимир Балух під час зустрічі зі школярами.

На зустріч з Володимиром Балухом прийшло понад 150 школярів, опісля він спілкувався з тернополянами про те, як протистояти російській агресії.

Софія Романська