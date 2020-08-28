Забезпеченість житлом і рівень його благоустрою є одними з основних характеристик добробуту населення.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2020 році, дві третини домогосподарств області (66,9%) мешкають в індивідуальному будинку або частині індивідуального будинку, четвертина (25,5%) – в окремій квартирі, решта (7,6%) – в гуртожитку. Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Понад третини домогосподарств (36,8%) мають трикімнатне житло, 30,5% – проживають у чотирьох і більше кімнатах, 24,9% – у двох та 7,8% – в одній кімнаті.

Житловою площею в розмірі понад 25,0 м2 на одну особу забезпечені 25,4% домогосподарств області, від 7,5 м2 до 25,0 м2 – 66,1%,

менше 7,5 м2 – 8,5%. Середній розмір житлової площі на Тернопільщині становить 17,2 м2 на одну особу.

Централізованим газопостачанням забезпечені 90,4% домогосподарств області, балонним газом користуються 2,5%. Індивідуальну систему опалення в своєму помешканні мають 67,3% домогосподарств, центральне опалення – 15,7%. Водопроводом і каналізацією обладнано 82,6% домогосподарств, ванною або душем – 80,6%. Гаряче водопостачання в своєму помешканні мають 11,8% домогосподарств, бойлер електричний – 23,9%, газову колонку – 5,8%.

Стаціонарним телефоном користуються лише 10,6% домогосподарств.

Варто зазначити, що в будинках, збудованих у 50-х роках і раніше, проживає 14,3% населення Тернопільщини, в 60–80-х роках – 74,7%, у 90-х роках – 8,3%, у 2001 році та пізніше – лише 2,7%.

За підсумками опитування 53,3% домогосподарств області задоволені своїми житловими умовами, 2,1% – дуже задоволені. Водночас, не дуже задоволені своїм житлом майже третина (32,1%) домогосподарств, незадоволені або дуже незадоволені – 10,8% та 1,7% відповідно.