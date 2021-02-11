Статус опорного навчального закладу може отримати школа, у якій – більше двохсот учнів.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Лише такі навчальні заклади матимуть право навчати дітей в 10 та 11 класах.

«Опорні навчальні заклади матимуть можливість навчати дітей на першому рівні, на середньому рівні, тобто гімназія, і старша школа – ліцеї. Це один із актуальних і пріоритетних моментів, де наші опорні заклади, які створені на території Тернопільської області, думаю, що цього року ми будемо мати ще ряд нових опорних навчальних закладів, які матимуть можливість навчати дітей в 10-11 класах і відповідатимуть вимогам, положенням про опорний навчальний заклад», – пояснила Ольга Хома.

Загальноосвітні школи, у яких навчається менше двохсот учнів, можуть понизити до гімназій. Відповідно, там не буде 10 та 11 класів. Дітям доведеться переходити у старшу школу до іншого навчального закладу.