Військовослужбовці строкової служби 44-ої окремої артилерійської бригади здобули першість в обласних змаганнях з тактичної гри та стрільби.

Перемогою поступилися курсанти Збаразького військового коледжу.

Змагання відбувались в рамках проведення спільних товариських та військово-патріотичних заходів між військовою частиною А3215 та Збаразьким військовим коледжем, – повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. У результаті – більш сильними виявилися досвідчені бійці-артилеристи.

«Набуті знання та навички стануть в нагоді усім учасникам команд та піднімуть їх практичний досвід володіння стрілецькою зброєю. Артилеристи і курсанти мірялися силами з військово-тактичної гри у страйкбол та стрільби у тирі, де в напруженій боротьбі вибороли перемогу в команди курсантів ДНЗ”Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

Такі змагання на Тернопільщині традиційні. Проводять їх, щоб підсилювати професійний рівень військовослужбовців.

Софія Романська