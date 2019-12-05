29-річний житель Хмельниччини приїхав до Чорткова у відрядження. Через несприятливі погодні умови повернення додому довелося відкласти й заночувати в готелі. Там, випивши зайвого, молодик «відзначився».

3 грудня близько дев’ятої години вечора до співробітників Чортківського відділу поліції зателефонував місцевий житель і повідомив про крадіжку дорогого смартфона. Гаджет зник з барної стійки в готелі, власником якого є потерпілий. Прибувши на місце виклику, оперативники встановили, що до крадіжки причетний один з постояльців готелю – 26-річний житель Хмельницької області.

Зловмисник, скориставшись тим, що телефон був залишений без нагляду, привласнив його. Побачивши поліцейських, намагався заховати крадений смартфон на вулиці.

Речовий доказ поліцейські вилучили та повернули власникові. Зловмиснику ж інкримінують статтю 185 ККУ, повідомляють у поліції.