Спалах коронавірусу на Тернопільщині зареєстрували епідеміологи за добу.

Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура, передає Суспільне.

За її словами, спалах зафіксували у територіальному центрі соціальних послуг села Галущинці Підволочиському районі. Там захворіли 13 осіб.

“З 13-ти лабораторно-підтверджених випадків двоє підопічних даного закладу перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта перебувають на амбулаторному лікуванні. Захворіли 8 осіб персоналу і 5 осіб – це підопічні закладу. Там невеличкий заклад: 25 осіб персоналу і 19 підопічних. Протестували близькі контакти. Встановили медичне спостереження”, – каже Маціпура.

Нагадаємо, окрім цього на Тернопільщині ще чотири спалахи коронавірусу, каже Світлана Маціпура. За її словами, 14 хворих на коронавірус з Петриківського дитбудинку-інтернату – на амбулаторному лікуванні. 6 людей госпіталізували з “Будинку Милосердя Святої Вероніки” у Петрикові. У “Будинку Милосердя” в Чорткові госпіталізували одну людину з коронавірусом. І в Шумському центрі соцобслугосування усі 11 хворих на амбулаторному лікуванні.

За добу COVID-19 підтвердили у 224-ох жителів Тернопільщини. Це на 69 випадків інфікування більше, ніж вчора.

Найбільше людей захворіли у Тернополі – 53 особи. Решта у 15 районах області. Найменше – по чотири особи – у Зборівському і Козівському районах. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 6 осіб.