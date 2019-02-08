В будинку на Тернопільщині стався вибух газу
08/02/2019 0
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7 лютого близько 12-ї годин до Гусятинського управління з екплуатації газового господарства надійшло повідомлення про вибух газу у приватному житловому будинку в селі Крогулець Гусятинського району.
По прибуттю до місця події встановлено, що в житловому будинку стався вибух газу без подальшого горіння. Потерпілих на місці події не виявлено. Обставини вибуху встановлюються.
Як вдалось дізнатися “Погляду“, вибух стався вночі, коли 66-річний власник будинку перебував на нічному чергуванні за основним місцем роботи. Тільки, повернувшись з роботи, чоловік дізнався, яка біда його спіткала.
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