В будинку на Тернопільщині спалахнув газ: власника госпіталізували з опіками. ФОТО

14 червня о 22:46 в с. Угринь Заводської ТГ Чортківського району у приватному житловому будинку стався витік газу з газової плити з подальшим спалахом.

Внаслідок події власник помешкання громадянин 1968 р.н. з опіками частин тіла госпіталізований в Чортківську районну лікарню. Про це повідомляють у ДСНС.

Ймовірна причина – несправність побутових газових приладів. В наслідок події пошкоджено вхідні металопластикові двері та речі домашнього вжитку на площі 2 м.кв. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не залучались.