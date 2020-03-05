Про дитячі крики у одному з будинків в Чорткові в поліцію повідомили сусіди.

Приїхавши на місце події, поліцейські помітили у дитини два порізи на шиї та підборідді. На щастя, вени та артерії не пошкоджені.

За інформацією інтернет-видання «Терен», у момент, коли до будинку увійшли працівники поліції, мама перебувала на кухні та відмивала ніж від крові. Ба більше – і вона, і її співмешканець перебували у стані алкогольного сп’яніння. На запитання, що трапилось із дитиною – спершу звинувачували один одного, а згодом зайняли спільну позицію, мовляв, хлопчик сам впав і порізався.

Зі слів очевидців, у будинку було дуже багато крові, і хтозна, чи хлопчик би вижив, якби сусіди вчасно не викликали поліцію. Також сусіди розповіли, що жінку зі співмешканцем мало не щодня бачили в нетверезому стані.

Наразі хлопчик перебуває у Чортківській районній лікарні, його стан задовільний.

Поліція встановлює справжні причини травмування дитини. На часі правоохоронці опитують сусідів та батьків травмованої дитини. Відомо, що в їхній сім’ї, окрім потерпілого, є ще двоє дітей.

Даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України.