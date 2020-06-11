На початку червня у більшості районів області відновили транспортне сполучення. Автобуси почали курсувати на 90 приміських та 143 міжміських автобусних маршрутах. Водіїв і пасажирів зобов’язали дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм.

Відповідно до постанови головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, дозволено перевозити пасажирів лише на сидіннях. У громадському транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму, а на автовокзалах повинні вимірювати температуру. Однак нині вимогами часто нехтують.

«У суботу їхала з центрального автовокзалу автобусом «Тернопіль – Ланівці». Про карантин там нічого і не нагадувало. Ніхто не вимірював ніякої температури на автовокзалі, про маски теж всі забули: і водій, і пасажири. Автобус був переповнений. І ще по дорозі до Вишнівця водій людей підбирав. Ситуація просто жахлива. Тепер не дивуйтеся, чому в північних районах більшає хворих. Просто за коронавірус вже всі забули, але він про нас – ні», – каже жителька Збаразького району Оксана Швед.

Стежити за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил у громадському транспорті повинні поліцейські, держпродспоживслужба, укртрансбезпека.

Як пояснили в управлінні регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства області, цього тижня запланована перевірка діяльності громадського транспорту. До слова, через збільшення кількості хворих у Збаразькому районі, планують обмежити транспортне сполучення.

Софія Романська