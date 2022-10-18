Знову страшна звістка прилетіла на Тернопільщину.

Захищаючи Україну від московських окупантів, внаслідок артилерійсько-мінометного обстрілу в населеному пункті Авдіївка Донецької області загинув старший стрілець механізованого відділення, солдат Сергій Кочубей, 1977 р. н. Чоловік проживав у селі Цигани.

“У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, розділяємо їхній біль.

Вічна пам’ять ГЕРОЮ.

ГЕРОЇ не вмирають”, – ідеться у зверненні з приводу важкої втрати на сторінці Борщівської міської ради.