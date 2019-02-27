В аварію на Тернопільщині потрапив поліцейський автомобіль

27/02/2019 Розмір тексту:

У Кременці на дорозі не розминулися авто поліцейських та навчальна машина автошколи.

Про це повідомили очевидці у “Типовому Кременці”, повідомляє Прес-центр.

Як розповідають очевидці, у Кременці на перехресті на Дубно зіткнулися два авто – учбове та поліцейських. Також зазначається, що розійшлися учасники ДТП швидко, зателефонувавши знайомим.