В аварію на Тернопільщині потрапив поліцейський автомобіль

27/02/2019 0
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У Кременці на дорозі не розминулися авто поліцейських та навчальна машина автошколи.

Про це повідомили очевидці у “Типовому Кременці”, повідомляє Прес-центр.

Як розповідають очевидці, у Кременці на перехресті на Дубно зіткнулися два авто – учбове та поліцейських. Також зазначається, що розійшлися учасники ДТП швидко, зателефонувавши знайомим.

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