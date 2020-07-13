Одинадцятого липня близько дев’ятої ранку у Ланівцях не розминулися автомобіль з мотоциклом Musstang MT 100.

За інформацією поліції, водій автомобіля Daewoo Sens, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив мотоцикліста.

В результаті порушення правил дорожнього руху транспортні засоби зіткнулися, а після цього водій двоколісника злетів в кювет.

Останнього з політравмою, переломом кісток черепа та плечової кістки, забоями внутрішніх органів та множинними саднами госпіталізували в реанімаційне відділення.

Ще одна автопригода трапилася того ж дня о 13:20 в Зборівському районі. На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська зіткнулися ВАЗ 21121 та скутер.

Водій мототранспорту – шістнадцятирічний житель району. Неповнолітній виїжджав з автозаправної станції і не переконався в безпечному русі, не надав переваги автомобілю та врізався в нього.

В результаті удару юнака з переломами ноги та іншими травмами доправили до лікарні.

Автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.