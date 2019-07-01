Автопригода із смертельними наслідками трапилася 27 червня на Теребовлянщині, в селищі Дружба.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що там не розминулися мотоцикліст та автомобіль, розповідають у поліції.

За попередньою інформацією, водій Opel Vectra, рухаючись в напрямку Теребовлі, не переконався у безпечності маневру та повернув ліворуч на зустрічну смугу й зіткнувся з мотоциклом. Останній їхав у зустрічному напрямку. Травми двадцятисемирічного мотоцикліста виявилися несумісними із життям. Він помер на місці ДТП.

Ще одна автопригода з летальним випадком трапилася 28 червня на Бучаччині. Там водій автомобіля Mercedes-Benz збив велосипедиста, 1956 року народження, який від отриманих травм загинув.

Автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.