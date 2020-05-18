Тиждень безпеки дорожнього руху триває на Тернопільщині.

Поліціянти відстежують ситуацію на автошляхах, щоб попередити аварійність. Посилене патрулювання проводять на місцевих автошляхах і на дорогах державного значення.

Від початку року на автошляхах області сталося понад сімсот аварій, 143 з них — з потерпілими, – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. У ДТП загинуло 15 людей.

“Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод: порушення швидкісного режиму руху; керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; порушення правил дорожнього руху пішоходами; порушення правил проїзду перехресть. Просимо усіх водіїв бути уважними за кермом, слідкувати за дорогою; дбати про технічний стан свого автомобіля; користуватися пасками безпеки, в жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Якщо дорога мокра, вкрита болотом, піском чи гравієм, зчеплення шин з дорогою значно зменшується, зменшивши швидкість руху – зменшиться й ризик заносу при гальмуванні. Авто є засобом підвищеної небезпеки, і нехтування встановленими дорожніми правилами – пряма загроза життю та здоров’ю кожного учасника дорожнього руху”.

Додамо, з 3 квітня до 12 травня на в’їздах до Тернополя функціонували карантинні пости. Там перевірили близько 60-ти тисяч автомобілів.

Софія Романська