В аваріях на Тернопільщині гине все більше людей

04/01/2019 Розмір тексту:

Невтішною залишається ситуація з дорожньо-транспортними пригодами.

Про це під час прес-конференції розповів начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

За його даними, якщо загальна аварійність в порівнянні з 2017 роком знизилася, то кількість загиблих зросла.

– За 12 місяців патрульні краю зареєстрували на території області 2220 аварій. З них – 421 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 84 особи, а 51 людина травмована. 35 відсотків постраждалих від загальної кількості автопригод – це пішоходи. Зафіксували патрульні і 306 ДТП, водії яких перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

За словами Богдана Шевчука, найбільше аварій правоохоронці реєструють по середах, а по суботах найвища кількість аварій з потерпілими. А от основні причини ДТП – це перевищення швидкості, водіння в нетверезому вигляді, неуважне водіння, недотримання дистанції та порушення правил обгону.