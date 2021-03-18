17 березня дві бригади “швидкої” виїжджали на вул. Микулинецьку, на місце ДТП.
Унаслідок зіткнення медичного авто «Рено», яке належить первинній медичній допомозі, та «Форда» травмувалися четверо пацієнтів.
Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, у медичному авто везли вакцини від ковіду. На щастя, ампули, на відміну від людей, залишились неушкодженими.
Неповнолітню пасажирку «Рено» 2004 р.н., із забоєм спини, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню. 26-річну пасажирку «Рено», із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, вивихом шийного відділу хребта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню. 27-річну пасажирку «Рено», із закритою травмою попереково-крижового відділу хребта та 35-річну пасажирку цього ж авто, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм потилиці, після наданої медичної допомоги, теж шпиталізовано в університетську лікарню.
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