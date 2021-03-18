В аварії за участю автомобіля, який віз вакцину від COVID-19, постраждали троє жінок і неповнолітня дівчина

17 березня дві бригади “швидкої” виїжджали на вул. Микулинецьку, на місце ДТП.

Унаслідок зіткнення медичного авто «Рено», яке належить первинній медичній допомозі, та «Форда» травмувалися четверо пацієнтів.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, у медичному авто везли вакцини від ковіду. На щастя, ампули, на відміну від людей, залишились неушкодженими.

Неповнолітню пасажирку «Рено» 2004 р.н., із забоєм спини, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню. 26-річну пасажирку «Рено», із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, вивихом шийного відділу хребта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню. 27-річну пасажирку «Рено», із закритою травмою попереково-крижового відділу хребта та 35-річну пасажирку цього ж авто, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм потилиці, після наданої медичної допомоги, теж шпиталізовано в університетську лікарню.