Двоє пасажирів стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Тернополі 26 грудня.

Як повідомляють у поліції, на перехресті вулиць Лесі Українки та Протасевича не розминулися автомобілі Audi Q7 та Opel Combo.

В результаті удару в лікарню потрапила пасажир з Opel Combo. У жительки Вінницької області медики констатували закриту черепно-мозкову травму, забій хребта та правої кисті. На місці автопригоди медики надали допомогу ще одному пасажиру – львів’янину. Від госпіталізації чоловік відмовився.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють, хто порушив правила дорожнього руху.