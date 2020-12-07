В аварії у Тернополі постраждала 4-річна дитина

Вчора увечері бригада швидкої виїжджала на проспект Злуки в Тернополі, на місце ДТП.

Про це виданню Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Унаслідок зіткнення автівок «Опель» та «Фольксваген» постраждала 4-річна пасажирка однієї із них. Дитина вдарилась головою об скло й отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій лобної ділянки голови. Після оперативно наданої допомоги маленьку пацієнтку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.