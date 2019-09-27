Із закритою черепно-мозковою травмою, забійними ранами голови, перенісся та з переломом гомілкового суглобу за меддопомогою звернувся житель Шумського району.

Травми вісімнадцятирічний юнак отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, повідомляють у поліції.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий керував мопедом Viper. Біля села Стіжок він, виїжджаючи з з другорядної дороги на головну, не пропустив вантажівку та врізався в неї.

Потерпілого госпіталізували в травматологічне відділення. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.