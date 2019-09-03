Український кобзар Василь Жданкін у понеділок, 2 вересня, загинув у ДТП на Тернопільщині.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook, передає ВГолос.

Артист помер у кареті швидкої допомоги. Аварія трапилася увечері в місті Кременець, де жив 61-річний кобзар.

Жданкін, як розповів він, в останні роки захопився їздою на скутері й пересувався в основному на цьому виді транспорту. Приблизно о 20:00 кобзар повертався додому і його збив автомобіль, буквально за декілька метрів від будинку.

Зазначимо, що Василь Жданкін – володар гранпрі фестивалю “Червона Рута”, легендарний український бард, кобзар і бандурист.

Він народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав із батьками в Україну.

Закінчив середню школу в Кривому Розі, Українську сільськогосподарську академію в Києві, а згодом навчався у Львівській консерваторії й закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури.

Співати чоловік почав у Волинському народному хорі, а потім у Почаївській Лаврі та Тернопільській обласній філармонії.