До лікарні з травмами та значною крововтратою в ніч з 22 на 23 липня доправили жителя Кременецького району,1996 року народження. Проте врятувати життя хлопцеві не вдалося.

Як стало відомо згодом, травми двадцятитрирічний юнак отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

За словами Романи Капранчук, заступника начальника Кременецького слідчого відділу поліції, тіло потерпілого біля мотоциклу між селами Гради та Кімната знайшов місцевий житель. Поруч лежав і мобільний. Саме з нього невідомий передзвонив на один з номерів в телефонній книзі і повідомив про поранену людину.

У ході слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що загиблий ще у неділю позичив у свого товариша мотоцикл покататися. Ввечері власник прийшов за транспортним засобом до мами хлопця, але вона сказала, що син додому ще не приїжджав.

Саме його опівночі знайшли пораненого на міжсільській дорозі. Працівники поліції припускають, що потерпілий не впорався з керуванням і впав з мотоциклу та вдарився головою. При попередньому огляді інспектор-криміналіст переломів не виявив, а тому одна з причин смерті – значна крововтрата. Загиблий з багатодітної родини. В сім’ї, окрім нього, ще 12 дітей.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.