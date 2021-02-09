В аварії на Тернопільщині загинула жінка. Її син і чоловік отримали травми. ВІДЕО

6 лютого о 17:00 на трасі Гусятин-Копичинці, в селі Крогулець, не розминулися автомобілі DAEWOO-NEXIA та CHEVROLET-LACETTI.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з передньою частиною іншого авто.

В результаті удару пасажирка з DAEWOO, 1985 року народження, яка сиділа попереду, від отриманих травм померла за кілька годин в лікарні. ЇЇ тринадцятирічного сина та чоловіка, який й керував автівкою, з травмами доправили до лікарні.

Водій іншого транспортного засобу пошкодив коліно, але його не госпіталізовували. Обидвоє кермувальників тверезі.