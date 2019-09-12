Чергову дорожньо-траспортну пригоду за участі двоколісного транспортного засобу задокументували бучацькі поліцейські. Потерпілий – неповнолітній водій.

Як повідомляють у поліції, автопригода трапилася в райцентрі 11 вересня близько обіду. 17-річний мешканець району цього ж дня придбав мопед, і вже під час його випробовування вчинив ДТП. Хлопець спробував обігнати легкове авто, однак не помітив, що транспорт їхав не своїм ходом – його на буксирі тягнув трактор. Саме на трос і вискочив скутерист. Маневр обгону завершився під колесами іномарки “Сітроєн”.

Неповнолітнього доправили до медзакладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює детальні обставини пригоди.