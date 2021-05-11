В аварії на Тернопільщині постраждали троє дівчат

10 травня о 2.40 районна бригада швидкої виїжджала на трасу поблизу села Кам’янки, де сталося ДТП.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок зіткнення автівки та автобуса постраждали троє пацієнтів.

18-річну потерпілу, із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою правого плечового суглоба, ще одну 18-річну потерпілу – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою шийного відділу хребта й 16-річну потерпілу – із закритою черепно-мозковою травмою та саднами підборіддя й лівого передпліччя, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в Підволочиську райлікарню.