В аварії на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей. Серед них – маленька дитина

Автопригода трапилася неподалік села Байківці. Там 23 січня близько 15:50 не розминулися два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій ВАЗ 2107 не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню ситуацію, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в Skoda Rapid.

До лікарні звернувся водій та двоє пасажирів з ВАЗу. Госпіталізували до медзакладу і двох пасажирів з іншого транспортного засобу. У двадцятисемирічної жінки закритий перелом кисті руки, а в її чотирирічної доньки – струс та закрита черепно-мозкова травма.

Причину автопригоди встановить слідство.