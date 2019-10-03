Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 2 жовтня в селищі Козова.

Як повідомляють у поліції, на автодорозі Козова-Кальне водій автомобіля Volkswagen Golf не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя дороги та врізалася в електроопору.

В результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє малолітніх пасажирів – це діти кермувальниці. Шестирічного хлопчика не госпіталізовували – у нього забійна травма голови та лівого стегна, а от кількамісячну дитину з закритою черепно-мозковою травмою, набряком головного мозку, тупою травмою живота й грудної клітки поклали в реанімаційне відділення.

Попередньо водій твереза, але у неї відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.