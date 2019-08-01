Двоє пасажирів з автомобіля Peugeot потрапили до лікарні. Це – жительки Івано-Франківської області, 1999 та 1952 років народження.

Як повідомляють у поліції, травми потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 31 липня близько 17:30.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На дорозі Тернопіль-Івано-Франківськ, неподалік села Заривинці, не розминулися Peugeot-207 та ВАЗ-2106.

За попередньою інформацією, водій іномарки, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не зупинився і не пропустив транспортний засіб, який рухався головною трасою.

Він різко виїхав на дорогу. І як результат – Жигуль врізався в задню частину іномарки. На момент аварії в салоні Peugeot перебувала родина. В реанімацію потрапила двадцятирічна донька водія. Звернулася за меддопомогою і теща. Сам кермувальник з дружиною травм не отримали. Не постраждав і водій ВАЗу.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.