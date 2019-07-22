У неділю у медзаклад потрапили двоє дітей разом з батьками. Травми вони отримали в результаті аварії.

На автодорозі Галич-Городок-Підгайці водій автомобіля “ЛАДА САМАРА” на перехресті в Теребовлянському районі не впорався з керуванням та допустив зіткнення із Citroen Jumpy. Як повідомляють у поліції, іномарка рухалася головною дорогою.

В результаті удару за меддопомогою звернулися водій та пасажири з Лади. У дітей, 2010 та 2015 років народження, а також у їхнього батька легкі тілесні ушкодження. У мами медики констатували травми середньої важкості.