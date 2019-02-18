В аварії на Тернопільщині постраждали четверо людей
18/02/2019 0
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З тілесними ушкодженнями, струсом, політравмами та забоями в Скалатську лікарню потрапило четверо людей. Травми вони отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 17 лютого. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А6, рухаючись автодорогою Скалат-Кам’янки, не впорався з керуванням. В результаті – транспортний засіб перекинувся.
На момент автопригоди в салоні, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Кермувальник потрапив до реанімації, а інших потерпілих після огляду лікарів відпустили за місцем проживання.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.
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