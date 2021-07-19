Двоє неповнолітніх разом з батьками потрапили з тілесними ушкодженнями до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди.
На трасі Збараж-Підволочиськ о 21:50 водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним авто Skoda Fabia. Після удару Octavia злетіла в кювет та перекинулася.
В результаті ДТП до лікарні доправили кермувальника зі Skoda Octavia та його родину.
У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Автопригода внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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