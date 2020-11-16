Тринадцятого листопада близько 18:08 надійшло повідомлення про те, що у Кременці не розминулося дві іномарки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz E 300, повертаючи ліворуч, не пропустив автівку, яка рухалася в протилежному напрямку, і як результат – зіткнувся з Мерседес Sprinter. До лікарні з саднами доправили шестирічну пасажирку Мерседес Sprinter.

Ще одну автопригоду на Кременеччині зареєстрували того ж дня правоохоронці. До лікарні бригада екстреної меддопомоги з забоями госпіталізувала жителя району, 1963 року народження. Потерпілий їхав на велосипеді, коли його збив водій IVECO​.