ДТП на Тернопільщині: в результаті зіткнення двох автомобілів малолітня дитина потрапила у лікарню.

Аварія трапилась вчора, 16 травня, у місті Збараж, повідомляють Тернополяни.

— Близько 18-ої години на вул. Грушевського у райцентрі не поділили дорогу два легкові автомобілі – «ВАЗ 2107» та «Ford Orion». Після зіткнення допомоги медиків потребувала 6-річна пасажирка «ВАЗ 2107», — кажуть збаразькі правоохоронці.

З місця пригоди дівчинку було негайно госпіталізовано у Тернопільську обласну дитячу лікарню. У неї діагностували тупу травму живота. Зараз її стан стабільний, дитина перебуває під наглядом медиків.

Деталі автопригоди встановлюються. У водіїв обох автомобілів взяли забір крові на перевірку вмісту в ній алкоголю. Триває слідство.