В Гусятинському районі не розминулося два транспортних засоби. Автопригода трапилася 18 червня близько опівдня. Неподалік селища Гримайлів зіткнулися автомобіль Peugeot Partner та ВАЗ 2107.

За попередньою інформацією, водій Peugeot не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в іншу легківку.

В результаті удару до лікарні потрапило двоє водіїв. Кермувальника ВАЗу госпіталізували в реанімаційне відділення. Його пасажира, дев’ятирічну дівчинку, із закритим переломом стегна доправили в дитяче відділення.

У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ.