Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася в Бучацькому районі на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

За попередніми даними, водій OPEL INSІGNIA не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і не впоравшись з керуванням врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі.

Водій вантажного автомобіля зупинився, аби допомогти водієві іншого транспортного засобу, який злетів у кювет.

До лікарні з переломом правого передпліччя потрапила пасажирка з іномарки. Легкі тілесні ушкодження отримала і двомісячна дитина.