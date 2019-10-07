Не розминулися на Гусятинщині автомобілі Daewoo Lanos та BMW. Аварія трапилася поблизу села Яблунів.

Прим виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у іншу автівку. В результаті удару до лікарні із забоями потрапив кермувальник Daewoo та його двоє пасажирів.

Звернулася за меддопомогою і неповнолітня пасажирка з іншої іномарки.

Всіх потерпілих госпіталізували до Копичинецької лікарні.

Подія внесена до ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.