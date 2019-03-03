В аварії біля Тернополя загинув відомий освітянин

03/03/2019 Розмір тексту:

Аварія на трасі “Тернопіль-Підволочиськ” забрала життя фахівця з Тернопільщини Мирослава Дишканта. Він працював начальником відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ.

Як інформує “Терен“, аварія трапилася 2 березня недалеко від Тернополя, в районі аеропорту.

“Страшна новина затьмарила сьогоднішній день: жахлива аварія забрала життя дуже хорошої Людини, фахівця, сімʼянина і батька, та й просто справжнього Товариша – Дишканта Мирослава Васильовича”, – повідомив друг Мирослава Дишканта Володимир Мартинюк. – “Ось так ми колись починали, вірили у нашу ідею та справу, і досягли успіхів. Спочивай з Богом, Друже! Нам всім Тебе буде дуже не вистачати!”