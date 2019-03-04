В Архикатедральному соборі розповіли про християнський дух Кобзаря

04/03/2019 Розмір тексту:

«Тарас Шевченко» – свідок живої віри у Христа», – конференція під такою назвою відбулася в Архикатедральному соборі. Доктор наук, о. Михайло Пастух у своїй доповіді розповідав про роль Великого Кобзаря для українських християн.

Теолог Михайло Пастух намагався показати віру та християнський дух Великого Кобзаря. Науковець, проаналізувавши творчість Тараса Шевченка, виявив лейтмотив перемоги Христа, а відтак добра над злом.

«Тарас Шевченко, подібно як і пророки псалмоспівці, не творили “теологічних міфів”, він прагнув та свідчив про надприродну й у часі віддалену, прийдешню дійсність остаточної перемоги Христа через докорінне знищення зла-гріха і створення нового неба і нової землі.

Таким способом Тарас Шевченко звичайно творив, однак, не міф, а живі актуальні поезії, метафоричною (аналогічною) мовою говорив про реальне й наболіле, промовляючи до всієї людської особи: не лише до розуму, а й до серця, волі та почуттів людини. Саме таке призначення має метафора у широкому розумінні – щоб промовляти до свідомості та глибини єства людини» – зазначає отець-доктор Михайло Пастух.

У конференції взяло участь ряд тернополян, серед них – чимало молоді та літніх людей.

Софія Романська