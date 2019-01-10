В Архикатедральному соборі лунали автентичні колядки

10/01/2019 Розмір тексту:

«Українським миром – колядуймо щиро», – Різдвяні зустрічі під таким гаслом проходять в Архикатедральному соборі на Тернопільщині. Серед гостей – музичний гурт «Фіра» та вокалістка Ірина Музика.

В Архикатедральному соборі лунали колядки з сольного альбому Ірини Музики під назвою «Йде Різдво» – презентація якого відбудеться 14 січня у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

Як розповів священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш, це вже друга Різдвяна зустріч.

«Перша зустріч відбулася 26 грудня. Тоді гурт «Тріода» презентував свою творчість – відеоказку «На Різдво додому». Учора з нами колядував гурт «Тріода», і ще одна зустріч запланована на 27 січня. Тоді з нами колядуватимуть хори нашого Архикатедрального собору.Розпочинаються наші колядування на 19.00. Відвідати їх можуть всі, хто забажає. Щиро дякуємо нашим колядникам за таку щиру, веселу і сучасну коляду, котра благовістувала слухачам 21-го століття про радісну звістку – про Різдво Спасителя!».

Гурт «Фіра» виконував колядки в традиційній автентичній манері, а також відомі пісні в абсолютно новому музичному вирішенні.

Софія Романська