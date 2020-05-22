У Тернополі використані засоби індивідуального захисту збиратимуть у спеціальні контейнери в аптеках. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Як повідомив заступник міського голови Владислав Стемковський, з керівникам аптечних мереж наразі ведуть переговори щодо облаштування контейнерів для збору використаних масок і рукавичок. Оскільки важливо, щоб засоби індивідуального захисту не потрапляли до побутових відходів.

«У місті буде діяти декілька точок збору, зокрема вони працюватимуть в аптеках. Таких аптек в місті є більше двохсот. Громадяни знають, де вони знаходяться, тим більше, що деякі аптеки зобов’язані утилізовувати різні медичні засоби та інші побутові відходи. Тому наша пропозиція наступна – ми звертаємося до власників мережевих аптечних закладів з вимогою, щоб вони забезпечили розміщення у приміщеннях аптек загальнодоступних ємкостей, контейнерів для збору використаних засобів індивідуального захисту. Там, де здійснюється продаж цих засобів, логічно, що там може діяти і їхній збір. Це можна забезпечити і при вході. Але важливо, щоб це не перетворилося у звичайні пункти збору сміття».

Відтак тернополян просять дотримуватися правил утилізації використаних засобів індивідуального захисту. До слова, попри послаблення карантину масковий режим у Тернополі діятиме далі.

Софія Романська